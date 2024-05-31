Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları

Her Cuma sevdiklerimize gönderdiğimiz geleneksel "Hayırlı Cumalar" mesajlarının anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli özetlerini bulabilirsiniz. Manevi değerlerimizi paylaşmak ve sevdiklerimizi hatırlamak için bu mesajlar önemli bir araç olmuştur.

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Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları

Müslümanların haftalık ibadet günü olan Cuma gününü kutlamak ve hayırlı dileklerde bulunmak için Cuma mesajları gönderilir. Çoğu zaman anlamlı, kısa, ayetli, dualı veya hadisli mesajlar içerir. Kısa, anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli hayırlı cumalar nedir?

Cuma Mesajları Kısa ve Anlamlı

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Cumanız mübarek ve dualarınız kabul olsun

Güzel bir Cuma günü dilerim.

Cumanız huzur ve mutluluk getirsin.

Cuma Mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda, alışverişi bırakın ve Allah'ı anmaya koşun. Bilginiz varsa daha iyi olur.(Cuma Suresi, 62:9)

Allah için en kıymetli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok kaçanınızdır.(Hucurat Suresi, 49:13) Cumanız kutlu olsun.

Rabbin adını an ve O'na bütün kalbinle yönel.Hayırlı Cumalar! (Müzzemmil Suresi, 73:8)

Cuma mesajları: Kısa, anlamlı, ayeti, duayı ve hadisi içeren hayırlı cumalar mesajları nedir?

Cuma Dualı Mesajları

Bu mübarek günde, Allah'ım dualarımızı kabul eyle ve kalplerimize huzur ve rahatlık ver. Güzel cumalar!

Allah dualarınızı kabul eder ve günahlarınızı bağışlar. Güzel cumalar!

Ya Rab, bu mübarek Cuma günü hürmetine ruhlarımıza huzur, evlerimize bereket ve işlerimize kolaylık ver. Güzel cumalar!

Güzelce abdest alır, Cuma namazına gider ve hutbeyi dikkatle dinlerse, bundan sonraki Cuma namazına kadar işlediği küçük günahlar affolunur.Hayırlı cumalar!

Cuma, güneşin doğduğu en hayırlı gündür. Âdem o gün yaratıldı, Cennete konuldu ve ondan çıkarıldı.Cumanız mübarek olsun.

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