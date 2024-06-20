Hac vazifesi için Mekke’ye gitmişlerdi: Ölü sayısı 1000’i geçti…

Kurban Bayramı ile beraber milyonlarca müslüman hac vazifesi için Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu. Hac zamanında ise aşırı yoğunluk ve sıcak hava yine can aldı. Resmi rakamlara göre binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Hac vazifesi için Mekke’ye gitmişlerdi: Ölü sayısı 1000’i geçti…

Hac görevi müslümanlar için yaz dönemine denk geldi. Haziran ayında gerçekleşen Kurban Bayramı’nda milyonlarca hacı adayı, Suudi Arabistan’a gitti. Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ülkede hacı adayları zor günler yaşadı.

Hac ibadeti için hem yoğunluk hem sıcaklık insanları etkiledi. Binlerce insanın Kabe ve Şeytan taşlama görevi için zorluk çektiği görüldü.

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DÜN 500, BUGÜN 1000 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel kaynaklar tarafından paylaşılan haberlere göre 19 Haziran Çarşamba günü 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu rakam 20 Haziran Perşembe günü ise bin sayısını geçti. İngiliz basınına bir açıklama yapan imam şunları söyledi;

“Bence Suudi yetkililer hacca gidecek kişi sayısını kontrol etmeye başlamalı. Küresel iklim değişikliği ve hac ibadetinin yaz aylarında yapılması sebebiyle buna dikkat etmeleri gerek.”

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