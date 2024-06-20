CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu

Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı gençlik kollarından skandal olay için adeta tebrik niteliğinde bir savunma geldi. YouTube üzerinden Hz. Muhammed’e yönelik hareketi CHP Gençlik Kolları savundu.

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CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu

YouTube’da bir programda Diamond Tema, Peygamber Efendimiz’e hareket dolu sözler sarf etti. Haketin ardından soluğu Avrupa’da alan Diamond Tema hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Bakanlık ve savcılık harekete geçerken CHP Gençlik Kolları ise boş durmadı. Hz. Muhammed’e hakareti “inanç özgürlüğü” olarak nitelendirdi.

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GENÇLİK KOLLARI’NDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı Ataşehir Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Gençlik Kolları, Peygamber Efendimiz’e hakaret sözlerini skandal sözlerle adeta destekledi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan metinde “açılan soruşturmayı endişeyle takip ettiklerini belirterek hakarete dönük sözlere İfade özgürlüğünün doğal bir sonucudur” açıklamasına yer verdi.

ANINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ülkeyi terk eden şahsın Arnavutluk’a gittiği tespit edildi. Savcılığın soruşturma başlatılmasına CHP’nin Gençlik Kolları’ndan ilk tepki de gecikmedi.

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