CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı gençlik kollarından skandal olay için adeta tebrik niteliğinde bir savunma geldi. YouTube üzerinden Hz. Muhammed’e yönelik hareketi CHP Gençlik Kolları savundu.