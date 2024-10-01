Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti

Türk basının önemli isimlerinden ve usta kalemlerinden biri olan, bir süredir hastanede yoğum bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÜNERİ CİVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı.

Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.