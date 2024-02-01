GSStore 2024 relansman gecesinden renkli görüntüler!

Galatasaray Spor Kulübü mağazalarına ait lisanslı ürünlerinin tanıtımı için, GSStore'un 2024 relansman gecesi düzenlendi. Sarı- kırmızılı futbolcuların çıktığı defilede, ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
GSStore 2024 relansman gecesinden renkli görüntüler!

Galatasaray Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un 2024 relansman gecesi düzenlendi.
GSStore 2024 relansman gecesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcular, farklı branşlardan sporcular ve teknik ekipler ile davetlilerin katılımıyla Galataport Terminal’de gerçekleştirildi.

GSStore 2024 relansman gecesinden renkli görüntüler!

Dursun Özbek: "Tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaştık"

Lansmanda konuşan Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşması ve buna bağlı devam eden borç yapılanması sebebiyle kısıtlı koşullarda tüm kulvarlarda rekabeti sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu nedenle kulübümüz adına yaptığımız gelirler bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında Galatasaray Store ve bağlı bulunduğu Galatasaray Mağazacılık ve Perakende AŞ son dönemde gösterdiği performansla yüzümüzü güldürüyor. Tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33.7 milyon Euro satış gerçekleştirdik. Bu rakam geçen yıla göre Euro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

GSStore 2024 relansman gecesinden renkli görüntüler!

Daha sonra ürünlerinin tanıtımına geçildi. Burada futbol takımından Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi defilede ürünleri tanıttı.

GSStore 2024 relansman gecesinden renkli görüntüler!

Benzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatlarıBenzine yeni zam! 1 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''

Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
VAR kayıtları açıklanacak, MHK'nın yapısı değişiyor, yabancı gözlemciler geliyor
VAR kayıtları açıklanacak! Türk futbolunda yeni dönem
VAR kayıtları açıklanacak! Türk futbolunda yeni dönem
Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…
Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…
Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa yayın hakları hakkında konuştu: “Ciddi zarar ettik”
Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa yayın hakları hakkında konuştu: “Ciddi zarar ettik”
Son Haberler
Uygulamadan kaçan sürücünün yakalanınca tepkisi güldürdü: Ben mi kaçtım Allah Allah
Uygulamadan kaçan sürücünün yakalanınca tepkisi güldürdü: Ben mi kaçtım Allah Allah
İzmir'de ticari takside dehşet! Üşümesin diye aldığı son yolcusu tarafından sırtından vuruldu, gasp edildi!
İzmir'de ticari takside dehşet! Üşümesin diye aldığı son yolcusu tarafından sırtından vuruldu, gasp edildi!
Erzincan’daki soğuk, suyu havada dondurdu!
Erzincan’daki soğuk, suyu havada dondurdu!
Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
Seçil Erzan en büyük mağdur, “Emre Belözoğlu” demişti: O isim tekrardan konuştu...
Seçil Erzan en büyük mağdur, “Emre Belözoğlu” demişti: O isim tekrardan konuştu...
Fenerbahçe'de yeni transfer için anlaşmaya varıldı! İşte o açıklamalar!
Fenerbahçe'de yeni transfer için anlaşmaya varıldı! İşte o açıklamalar!
Çok Okunanlar
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
Altın zirveyi gördü! 1 Şubat 2024 güncel altın fiyatları
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Fatih Terim çılgına döndü, Panathinaikos-PAOK maçında ortalık fena karıştı, çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti
Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak
Futbol severlere müjde! TRT Türk takımlarının Avrupa'daki tüm maçlarını 3 yıl boyunca şifresiz yayınlayacak
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL