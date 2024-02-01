Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?

İstanbul'da, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, kendi çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü.

1972 yılında Diyarbakır'da doğan Ramazan Pişkin, kentte "Filozof Ramazan" olarak da biliniyordu.

İslamiyetle ilgili kitaplar okuyarak kendini yetiştirdiğini söyleyen Pişkin, daha sonra çevresinden kendisine "Deli" diyenler olduğunu ve hakaretlere uğradığını söyledi.

2015 yılından beri Diyarbakır Ulu Cami gibi camilerde yaptığı konuşmalarla tanınan Pişkin, sosyal medyadaki videolarıyla ünlü oldu. Pişkin, öldürülmeden kısa bir süre önce İstanbul'a gelerek bir çay ocağı açtı.

Pişkin, 2020 yılında haftada bir gün mezarlıklardaki ağaçları budayarak ve tespihçilere yardımcı olarak geçimini sağladığını belirtti.

2022 yılında Ramazan Pişkin yakalandı ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümüne kaldırıldı. 27 Mayıs 2020'de Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Pişkin'in 6 ayda bir muayene olması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

8 Ocak 2017'de Ulu Cami'yi ziyaret eden bir kadına yönelik "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum" gibi sözlerle taciz, takip ve ifşa ettiği şikayetiyle başlatılan soruşturmada, söz konusu mahkeme kararı "cinsel taciz suçu"ndan açılan davada verildi.