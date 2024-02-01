Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde, polisin uygulama yaptığı bölgede 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken demiryoluna uçtu.

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!

Amasya’nın Suluova ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil demiryoluna uçtu. Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 28 ABR 959 plakalı otomobil girdiği çıkmaz sokak bitiminde yaklaşık 4 metre yükseklikten demiryolu yanına düştü. Hasar gören otomobilin içindeki 2 kişi kıskıvrak polislere yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!
Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken A.Ç. ve İ.F.B. isimli şahıslar gözaltına alınarak Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, demiryoluna uçtu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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