Türkiye sallanmaya devam ediyor! Kırıkkale'de korkutan deprem

Son zamanlarda Türkiye'de depremler ve sarsıntılar ülkenin önemli bir kısmında arttı. Önceki gün Çanakkale sonra Adana sallandı. Halk, depremler sonrası korku içinde kaldı. Gece saatlerinde insanlar şehir dışındaydı. Adana'da deprem korkusu devam ederken Kırıkkale'de de bir sarsıntı meydana geldi.

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AFAD, son deprem verilerini web sitesinde yayınladı. Kırıkkale saat 04:11 sularında 3,4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bahşili merkezli depremin derinliği 7 km idi. Depremi yaşayan insanlar kısa süreli bir korku yaşadı, ancak herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

ADANA'DAKİ DEPREMDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Dün akşam Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde hasar tespiti çalışmaları başlatıldı. Çalışma sonrası hasar tespit çalışmasına göre altı ev zarar gördü.