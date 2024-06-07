Görüşme teklifi kimden geldi? Erdoğan-Akşener görüşmesi İYİ Parti'de rahatsızlık mı yarattı!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, çok merak edilen Erdoğan-Akşener görüşmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Selvi, görüşme talebinin Meral Akşener'den geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, geçtiğimiz gün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İYİ PARTİ RAHATSIZ OLDU

İki ismin görüşmesi siyaset sahnesinde birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Bazı kesimler tarafından Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı talepleri olduğu iddia edilirken özellikle İYİ Parti tarafının görüşmeden rahatsız olduğu belirtiliyor. Öte yandan sürpriz görüşmeden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberi olmadığı, parti yetkililerinin görüşmeyi medyadan öğrendiği öne sürüldü.

TALEP AKŞENER'DEN GELDİ

Erdoğan-Akşener görüşmesinin siyasetteki yankıları devam ederken gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında ikili görüşmeyle ilgili dikkat çeken bir detayı okuyucularına aktardı. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından duyurulduğunun altını çizen Selvi, bu durumun Cumhurbaşkanlığı’nın bu görüşmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek sürpriz görüşmenin talebinin Meral Akşener'den geldiğini söyledi.

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Selvi, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşan Meral Akşener'in görüşme talebini orada Cumhurbaşkanı'na ilettiğini belirtti. Selvi, Erdoğan'la İYİ Parti eski Genel Başkanı'nın arasındaki iletişime ilişkin "Erdoğan ile Akşener arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı oldu. Ama aralarındaki irtibat sürdü. Akşener, şehit cenazelerinde Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan da eşi Rizeli olması nedeniyle, “Bizim gelin” dediği Akşener’e hep özen gösterdi." notunu da düştü.

Kaynak: Haber7

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