Kırmızı bültenle aranıyordu! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Macaristan'dan İadesini bekliyoruz

Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in iade süreci hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç "Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in iade süreci hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç "Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'İADE BEKLİYORUZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

AYM'NİN İPTAL KARARLARI

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarabilir. Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticilerini atama yetkisi de anayasadan kaynaklanan yetkisidir.

Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir.

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DEM PARTİLİ BAŞKANIN TUTUKLANMASI

Savcılar suç görürse soruşturma açar. Hakkında terör soruşturması ve davası vardı. Milletin parası millete hizmet olarak aktarılmalı.

Kaynak: Haber7

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