Tecrübe şartı yok! Çok sayıda yeni personel alınacak

İZELMAN, personel ihtiyacını karşılamak için bir yönetici sekreteri ve üç büro elemanı alacak. Büro elemanı pozisyonları için deneyim şartı aranırken, yönetici sekreteri pozisyonları için adaylardan en az 1 yıl deneyim isteniyor. Başvuru yapanlar en az lise mezunu olmalıdır.

Başvuru Tarihi

Başvurular, 5 Haziran'dan 7 Haziran'a kadar İZELMAN Genel Müdürlüğü'ne şahsen yapılabilir. Başvuru sırasında adayların 5510 sayılı yasanın emeklilik şartlarını yerine getirdiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını belgelemeleri gerekir.

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İş arayanlar için İZELMAN'ın bu personel alımı ilanı büyük bir fırsat sunuyor. Bu ilan, özellikle yönetici sekreteri ve büro elemanı kariyerlerinde ilerlemek isteyenler için büyük bir adım olabilir. İŞKUR'un resmi web sitesi, başvuru süreci ile ilgili tüm ayrıntıları içerir.

Bu yeni iş fırsatı, İzmir'in iş gücüne önemli bir katkı sağlayacak ve nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacak. İş arayan adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını yaparak İZELMAN ailesine katılma şansına sahiptir.