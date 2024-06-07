BİM 7 haziran aktüel ürünler! Televizyon, elektrikli bisiklet, kulaklık, mutfak ürünleri

Her hafta sunduğu indirimlerle BİM, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla bilinen bir market zinciri olarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu hafta ayrıca TV, elektrikli bisiklet, kulaklık ve tripod gibi birçok üründe önemli indirimler var. BİM'in 7 Haziran'dan itibaren geçerli olacak aktüel kataloğu ve sunduğu fırsatları sizler için derledik.

Televizyonlar ve Elektronik Ürünler

Senna 65 inç Google TV Smart 4K Ultra HD: 17.299,00 TL

Dijitsu 65 inç Google TV Smart 4K Ultra HD: 17.299,00 TL

Senna 55 inç Google TV Smart 4K Ultra HD: 12.999,00 TL

Dijitsu 55 inç Google TV Smart 4K Ultra HD: 12.999,00 TL

Senna 50 inç Frameless Ultra HD Google TV: 10.999,00 TL

Dijitsu 50 inç Google TV Smart 4K Ultra HD: 10.999,00 TL

Senna 42 inç Google TV Smart Full HD TV: 6.999,00 TL

Elektrikli Bisikletler

RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrik Bisiklet XS25: 26.999,00 TL

Alfa Romeo Katlanabilir Elektrik Bisiklet R1: 17.999,00 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 21 Vites: 3.599,00 TL

26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti 21 Vites: 3.299,00 TL

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Kulaklık ve Aksesuarlar

Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık: 999 TL

Wireless Mikrofon: 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker: 389 TL

Çok Fonksiyonlu Tripod: 89 TL

Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 49 TL

Kulak İçi Kulaklık (Lightning): 99 TL

Kamp ve Motosiklet Ürünleri

Portatif Uyku Tulumu: 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası: 89 TL

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti: 19.999 TL

Motosiklet Intercom Sistemi: 1.499 TL

Kablosuz Kompresör Powerbank Işıldak: 1.119 TL

Motosiklet Sırt Çantası: 999 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 199 TL

Çok Amaçlı El Feneri: 175 TL

Şarjlı Led Flaşör: 59 TL

Mutfak Ürünleri

Karnıyarık Tenceresi 26 cm (EMSAN): 649 TL

Wok Tava 28 cm (EMSAN): 499 TL

Alüminyum Döküm Sac Tavası 36 cm (EMSAN): 449 TL

28 cm Izgara Tavası (EMSAN): 629 TL

4 Bölmeli Derin Dondurucu: 7.999 TL

Düdüklü Tencere Seti (Berlin, 3,5lt + 7 lt): 829 TL

Paslanmaz Çelik 304 Chef’s Pro Ürünler: 249 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri: 59 TL

Giyim ve Aksesuarlar

Kot Pantolon (Erkek, Kadın): 269 TL

Erkek Kot Şort: 189 TL

Kadın Kot Terlik: 89 TL

Erkek Kot Terlik: 99 TL

Erkek Ayakkabı: 159 TL

Büyük Boy Valiz: 719 TL

Orta Boy Valiz: 619 TL

Küçük Boy Valiz: 519 TL

Valiz Organizer: 79 TL

Argesta Terlik: 84,50 TL

Esem Terlik ve Sandalet: 199 TL