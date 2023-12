Google 2023'de en çok aranan dizileri açıkladı! İşte o izlenme rekoru kıran diziler!

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, yılın trend olan aramalarını açıkladı.

SEYİRCİSİNİ EKRANA EN ÇOK KİTLEYEN İLK 10 DİZİ AÇIKLANDI

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Yalı Çapkını” en trend dizi olurken, onu “Wednesday”, “Kızılcık Şerbeti” ve “Aile” dizileri takip etti.

1- Yalı Çapkını

2- Wednesday

3- Kızılcık Şerbeti

4- Aile

5- Hudutsuz Sevda

6- Şahmaran

7- Yabani

8- The Last Of Us

9- Kirli Sepeti

10- Ruhun Duymaz

1. sırada her hafta seyircisini ekrana bağlayan 'Yalı Çapkını' yer aldı.

2. sırada ise Tim Burton'ın yeni Netflix dizisi "Wednesday" bulunuyor.

3. sırada geçen yıl olduğu gibi bu yılda izliyicisini ekrana kitleyen 'Kızılcık Şerbeti' oldu.

4. sırada geçen yıl iyi bir çıkışla hala izliyicilerini ekrana bağlayan 'Aile' dizisi yer aldı.

Google 2023 izlenme sıralamasında diğer dizilerde ilk 10 içinde peş peşe yerini aldı.

Beyoğlu’nda tarihi binada çıkan yangın yaşlı adamın canına mâl oldu!

İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

Pendik'te feci kaza! Ters yöne giren servis aracı kavşaktaki otomobile çarptı!

Haberin Devamı

Seçil Erzan’ın kuzeni: ‘’Paramla rezil oldum’’