İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

İbrahim Erkal'a ‘Hürmet' konseri ailesinin, birçok sanatçının ve sevenlerinin katılımıyla AKM'de gerçekleşti. Gecede ünlü sanatçılar en güzel şarkılarını İbrahim Erkal için seslendirdi.

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İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

İbrahim Erkal'a ‘Hürmet' konseri AKM'de yapıldı. Gecede sahne alan ünlüler, sanatçının sevilen şarkılarını seslendirdi.

SEVENLERİNİN BİR ARADA OLDUĞU GECEDE 'HÜRMET'LE ANILDI

2017 yılında vefat eden sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen albümle aynı adı taşıyan 'Hürmet' konseri AKM'de yapıldı.İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği gecede Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçıl & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra'nın da arasında bulunduğu sanatçılar, müzikseverlerle buluştu.

İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

Ulus Müzik'in kurucusu İskender Ulus, "İbrahim Erkal bir halk ozanıydı. Biz onunla müzik yolculuğuna, candan, gönülden ve beraber yola çıktık. Biz onu yalnız bırakmadık, o da bizi yalnız bırakmadı" ifadesini kullandı. Erkal'ın eşi Filiz Erkal ise "İbrahim'in her zaman tek bir sözü vardı. Güzel yaşayıp güzel ölmek gerekir derdi. İbrahim güzel yaşadı ve öldükten sonra da bu güzellikleri hep birlikte yaşatacağız" dedi.

İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

Gecede Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Vefa Konserleri' kapsamında sanatçının iki yıldır üzerinde çalışılan saygı albüm serisi 'Hürmet' de tanıtıldı.Alişan, Erkal'ın çocukları Dilara Hatice, Levent ve Elif Su'yu sahneye davet etti.

İbrahim Erkal'a sevenlerinden hürmet!

Kaynak: Akşam

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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