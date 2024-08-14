Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti

Tuzla belediye başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Giresun’un Kümbet Yaylası’nda düzenlenen 31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’ne katılarak bu yılın Kümbet ağası seçildi.

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Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti

Giresun’un Kümbet Yaylası’nda düzenlenen 31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’nde bu yılın ağası, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl oldu.

’Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’ 31’inci kez Giresunluları Aymaç mevkiinde bir araya getirdi. Festival ateşini, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile festivalin ev sahibi Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu birlikte yaktı. Kemençelerin çalındığı, horonların tepildiği festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin misafiri olan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ağalık seçiminde festival ağası seçildi.

Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti

GİRESUNLULAR AYMAÇ MEVKİİNDE BİR ARAYA GELDİ

Giresun’da yayla şenliği denince ilk akla gelen etkinliklerden biri olan Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali, 31. kez Giresunluları Aymaç mevkiinde buluşturdu. Festivalin açılışında, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve festivalin ev sahibi Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu birlikte festival ateşini yaktılar. Kemençeler eşliğinde horonlar tepildi ve yaylada coşku doruğa çıktı.

“DOSTLUĞUMUZ TUZLA SINIRLARINI AŞIYOR”

Ağalık seçiminde yeni yayla ağası olarak seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Giresunlularla olan dostluğunun Tuzla sınırlarını aştığını belirterek, “31. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali’nde Karadeniz’in paha biçilmez enerjisini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte çizdiğimiz bu güzel tablolarda neşemiz ve birliğimiz daim olsun” dedi.

GİRESUN’DA BİRLİKTELİK VURGUSU

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise hem gurbette hem de Giresun’da yapılan festivallere katılmaya özen gösterdiğini ifade ederek, “Şehrimize renk katan bu festivallerin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu festivalde bizleri yalnız bırakmayan Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl’e de şükranlarımı sunuyorum,” şeklinde konuştu.

Giresunlular Başkan Eren Ali Bingöl'ü bağrına basarak, Kümbet ağası seçti

“GİRESUN, DERELİ VE KÜMBET BİRLİKTE DAHA GÜZEL OLACAK”

Festivalin ev sahibi Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu da etkinliğin amacının Kümbet Yaylası’nın tanıtımını yapmak ve gurbette yaşayan Giresunluları bir araya getirmek olduğunu vurgulayarak, “Bugün yan yana olalım. Giresun’da birliktelik oluşturalım. Giresun, Dereli ve Kümbet bu birliktelik ile daha da güzel olacak,” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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