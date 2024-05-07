Bahar dizisi bu akşam neden yok, diziye son mu verildi, daha yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi hangi kanalda saat kaçta?

Show TV'de Salı günleri izleyicilerin karşısına çıkan ve çok beğeniyle izlenen Bahar dizisi bu hafta yayında olmayacak, TV kanalı ve dizinin yapımcı şirketinden dizinin bu akşam neden yayında olamadığı ile ilgili açıklama geldi.

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Bahar dizisi bu akşam neden yok, diziye son mu verildi, daha yayınlanmayacak mı? Bahar dizisi hangi kanalda saat kaçta?

Show TV ekranlarında her Salı günü yayınlanan Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi ekran macerasına ara verdi. 7 Mayıs tarihli yayın akışında Bahar dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Bahar dizisi çekimleri yetişmediği gerekçesiyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

BAHAR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

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YAPMINCI ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” cümlelerine yer verildi.

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BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bahar dizisi her salı akşamı Show TV'de saat 20: 00'de izleyicileri ile buluşuyor.

KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’"ın kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. Fenomen diziye, 12. bölümden itibaren dahil olacak Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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