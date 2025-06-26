Gençlerle Doğa ve Macera Dolu Kamp Etkinliği

Pendik Belediyesi “Tematik Çadır Kampı” etkinliğiyle gençleri öğrenirken eğlendirdi. Pendik Belediyesi Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlikte gençler, çadır kurma gibi kampçılığa dair temel bilgileri pratiğe dökerken aynı zamanda halka oyunları, okçuluk, su etkinlikleri gibi eğlenceli aktivitelerin keyfini çıkardı.

Pendik Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği günübirlik tematik çadır kampı etkinliği ile katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşattı. Çeşitli etkinliklerle dolu kamp, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlarken yeni beceriler edinmelerine de olanak tanıdı. Etkinlik kapsamında gençler, çadır kurma teknikleri ve düğüm teknikleri üzerine bilgilendirildi. Okçuluk, halka oyunları ve su etkinlikleri gibi renkli aktivitelerle dolu bir gün geçiren katılımcılar, Master Chef Şeftalili Soğuk Çay Yapma Yarışması’nda da mutfakta hünerlerini sergiledi. Kampın sonunda düzenlenen ödül töreninde yarışmalarda başarı gösteren gençlere ödülleri takdim edildi.