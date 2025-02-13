Genç PESİAD Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan çocuklarla bir araya geldi
Genç PESİAD Yeni yönetim ile beraber yeni dönemde çalışmalarına hız vererek çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ederek, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan çocuklarla bir araya geldi.
Yayınlanma:
Genç PESİAD Sosyal İşler Birimi bünyesinde her yıl olduğu gibi bu sene de Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan çocuklarla bir araya geldi.
GENÇ PESİAD ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Genç PESİAD başkanı Mehmet Şirin ziyarete ilişkin şu sözlere yer verdi:
“Bu seneki etkinliğimiz, ismini vermek istemeyen bir hayırsever üyemizin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kendisine böylesine önemli bir konuda göstermiş olduğu hassasiyetlerinden ötürü çok teşekkür ederiz.”
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Yerel