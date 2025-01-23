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Genç adam derin uykudan uyanamadı: İş yerinde yanarak can verdi!

Genç adam derin uykudan uyanamadı: Mersin'in Mut ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde uyuyan gencin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Genç adam derin uykudan uyanamadı: İş yerinde yanarak can verdi!
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Genç adam derin uykudan uyanamadı: Mersin'in Mut ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde uyuyan gencin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Genç adam derin uykudan uyanamadı: İş yerinde yanarak can verdi!

Mersin'in Mut ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinde uyuyan gencin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mut'un Pınarbaşı Mahallesi Ataışık Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıkan yangından acı haber geldi.

Genç adam derin uykudan uyanamadı: İş yerinde yanarak can verdi!

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

DERİN UYKUDA, YANARAK CAN VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan Ömer Coşar adlı genç yanarak hayatını kaybetti.

İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Coşar'ın cenazesi ise önce Mut Devlet Hastanesine oradan da otopsi için Mersin Adli Tıpa gönderildi.

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Kaynak:AA

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