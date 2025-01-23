Cezaevine giren Ümit Özdağ'ı ölüm korkusu sardı! "Kaşif Kozinoğlu gibi olmak istemiyorum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAŞİF KOZİNOĞLU GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Ümit Özdağ, gerek ifadesinde gerek de avukatı aracılığıyla paylaştığı notta, tek korkusunun "Kaşif Kozinoğlu" gibi bir suikaste kurban gitmek olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişme sonrası Marmara Cezaevi Yönetimi, Özdağ'la alakalı kararlar aldı.

CEZAEVİ YÖNETİMİ'NDEN ÖNLEMLER

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Ümit Özdağ'ın kardeşi Prof. Dr. Savaş Özdağ, "Cezaevi idaresinden yanımıza geldiler, 'Ümit Bey'in güvenlikle ilgili bir talebi var. Görüşme kabinine girdikten sonra bulunduğunuz koridoru kapatacağız' dediler. Bulunduğumuz koridorda başka görüşme kabinleri de var o kabinleri boş tuttular. Bütün bir koridor, görüşme boyunca, güvenlik gerekçesiyle bize tahsis olundu. Giriş ve çıkışlar da kapatıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun başına gelen olayı ağabeyim daha önce de dillendirmişti. Cezaevi yönetimi de bu konuyu değerlendirmiş, ona uygun tedbir alınmış." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ TEK KİŞİLİK ODADA KALIYOR

Abisinin tek kişilik odada kaldığını söyleyen kardeş Özdağ, "Bize alınan önlemler konusunda bilgi verildi. Bütün cezaevi yöneticileri en küçük personeline kadar olağanüstü saygılı ve müşfiklerdi. Hepsi görevlerini kusursuz yaptı. Suikast sözleriyle ilgili olarak bana ayrıca bir açıklama yapmadı. Yoğun başka konular vardı. O yoğunluk içinde bunun üzerinde durmadı. Ağabeyim, tek kişilik odada kalıyor. Yalnız kalmak istiyor. Çalışmalarını cezaevinden sürdürecek." ifadelerini kullandı.