Testi pozitif çıktı: O ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Teşkilat dizisinin ünlü yapımcısı Timur Savcı'ya yeni bölümde jenerikte yer verilmedi.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan ünlü yapımcı Timur Savcı'nın adı ve TimsBi yapım şirketi, altı sezondur yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinden çıkarıldı.

TRT 1'de yayınlanan ve altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Teşkilat dizisinin jeneriğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın adı, yeni bölümde jenerikte yer almadı. Aynı şekilde Savcı'nın ortağı olduğu TimsBi yapım şirketinin ismi de jenerikten çıkarıldı.

YASAKLI MADDE TESTİ SONRASI İSİM SİLİNDİ

Yasaklı madde testipozitif çıkan Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde de isim değişikliğine gitmişti. Bu gelişmelerin ardından, Teşkilat dizisinin yeni bölümünde yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine ve TimsBi logosuna jenerikte yer verilmedi. Daha önce 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adı dizinin jeneriğinde bulunuyordu.

EŞREF RÜYA'DA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, altı sezondur devam eden Teşkilat dizisinin ekibi bundan böyle faturalarını TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket üzerinden kesecek. TRT cephesinde bu yönde değişiklikler yaşanırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aynı yapım şirketine ait olan Eşref Rüya dizisinde şu ana kadar herhangi bir jenerik ya da yapımcı değişikliği görülmedi.

Haberin Devamı

Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

"Saç örme" videosuyla YPG üyesine destek verdi: O hemşire gözaltına alındı!

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?