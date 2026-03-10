  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

Adana'da "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli (30), 4 gündür kayıp. Musabeyli'ye ait son görüntüler ortaya çıktı

"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri
Yayınlanma:

"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

Adana'da "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli (30), 4 gündür kayıp. Musabeyli'ye ait son görüntüler ortaya çıktı

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Dünya onu merak ediyordu: İsmail Kaani'nin akıbeti ne oldu? İran'dan resmi açıklama!Dünya onu merak ediyordu: İsmail Kaani'nin akıbeti ne oldu? İran'dan resmi açıklama!

Trump'tan son dakika açıklama: İran ile görüşebilirimTrump'tan son dakika açıklama: İran ile görüşebilirim

Felaket çanları çalıyor! Petrol devinin CEO'sundan kritik açıklama geldi!Felaket çanları çalıyor! Petrol devinin CEO'sundan kritik açıklama geldi!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi!
Bedelini ağır ödedi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza!
Bedelini ağır ödedi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza!
İstanbul Silivri'de bir kablo fabrikası cayır cayır yandı!
İstanbul Silivri'de bir kablo fabrikası cayır cayır yandı!
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı!
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu yakalandı!
Arkadaşının ölüm haberiyle yıkılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay davası için adliyede!
Arkadaşının ölüm haberiyle yıkılmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay davası için adliyede!
İstanbul'a gelen Çinli iş insanını tuzağa düşürüp vahşice katlettiler!
İstanbul'a gelen Çinli iş insanını tuzağa düşürüp vahşice katlettiler!
Oruçlu kadın restoran önünde gördüklerine isyan etti: Gidin evinize zıkkımlanın!
Oruçlu kadın restoran önünde gördüklerine isyan etti: Gidin evinize zıkkımlanın!