"Hastaneye gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı: Hatice'nin son görüntüleri

Adana'da "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli (30), 4 gündür kayıp. Musabeyli'ye ait son görüntüler ortaya çıktı

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı.

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

