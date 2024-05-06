Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!

İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası çıkan Raf bulutu (shelf cloud) korku yarattı. Havadan çekilen görüntülerde Raf bulutu şimşekle aynı anda görüntülendi.

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Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!

İstanbul’da etkili olan yağmurun ardından ortaya çıkan Raf bulutu (shelf cloud) gün batımı sırasında havadan çekilen görüntülerde ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda tek karede görüntülere yansıdı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece semalarında yağış sonrası Raf bulutu (shelf cloud) görüldü. Gün batımı ile birlikte havadan görüntülenen bulut, adeta bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi aratmadı. Gökyüzünün bir kısmı karanlığa boğulurken; bir kısmı ise bulutların arasındaki gün batımı manzarasıyla ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Gün batımı, raf bulutu ve yıldırım ise aynı anda havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Raf bulutuyla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!

Raf bulutu nedir

Havanın bir anda kararmasına neden bu bulutun adı bilimsel adıyla raf bulutu(shelf cloud) olarak biliniyor. Raf bulutları, arcus bulutlarının bir alt tür olma özelliği taşıyor. Arcus bulutu, genellikle güçlü fırtınalar sırasında oluşur ve cumulonimbus bulutu (dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) altında ona bitişik şekilde bulunur. Dolu, gök gürültüsü ve şimşek oluşturabilirler.

Raf bulutuyla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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