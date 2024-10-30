Galatasaray'ın kahramanı Icardi 29 Ekim paylaşımıyla mest etti
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini Instagram hesabında paylaşan Icardi, fotoğrafın altına "İstikbal Göklerdedir" ifadesini ekledi.
Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını unutmadı. Arjantinli futbolcu, Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
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Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini Instagram hesabında paylaşan Icardi, fotoğrafının altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü ekledi.