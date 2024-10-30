  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray'ın kahramanı Icardi 29 Ekim paylaşımıyla mest etti

Galatasaray'ın kahramanı Icardi 29 Ekim paylaşımıyla mest etti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini Instagram hesabında paylaşan Icardi, fotoğrafın altına "İstikbal Göklerdedir" ifadesini ekledi.

Galatasaray'ın kahramanı Icardi 29 Ekim paylaşımıyla mest etti
Yayınlanma:

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını unutmadı. Arjantinli futbolcu, Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu! Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için ne dedi?Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu! Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için ne dedi?

Faize para yatıran zengin olacak! 32 günlük faiz getirisi tavan yaptıFaize para yatıran zengin olacak! 32 günlük faiz getirisi tavan yaptı

Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama: "Londra benim evim"Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama: "Londra benim evim"

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincini Instagram hesabında paylaşan Icardi, fotoğrafının altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü ekledi.

galatasarayin-kahramani-icardi-29-ekim-paylasimiyla-mest-etti1.webp

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor
Siltaş Yapı Pendik Spor alt yapı takımları yollarına dolu dizgin devam ediyor
Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama: "Londra benim evim"
Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama: "Londra benim evim"
Ballon d'Or ödülünü kim kazandı? Ballon d'Or nedir? 2024 FIFA Ballon d'Or ödülünü kazanan isimler
Ballon d'Or ödülünü kim kazandı? Ballon d'Or nedir? 2024 FIFA Ballon d'Or ödülünü kazanan isimler
Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!
Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Premier Lig devleri peşinde
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Premier Lig devleri peşinde
Yusuf Dikeç Avrupa şampiyonlar liginde yine altın madalya kazandı!
Yusuf Dikeç Avrupa şampiyonlar liginde yine altın madalya kazandı!
Okan Buruk'un son durumu! Derbide sahada mı?
Okan Buruk'un son durumu! Derbide sahada mı?