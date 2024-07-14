Galatasaray transferde bombayı patlatmak istiyor! McTominay transferi çok yakın!

Galatasaray, Lucas Torreira için uzun süredir çalışmalar yürüten ve birçok yıldızla görüşmelere devam eden bir takviyesi tercih etti.

Sarı-Kırmızılılar, Scott McTominay'ı seçti. İngiliz gazeteleri, Sarı-Kırmızılılar tarafından 27 yaşındaki İskoç futbolcuyla prensip anlaşması yapıldığını bildirdi.

Taraflar ayrıca kontratın şartlarını belirledi ve imza için resmi prosedürü bekliyor. Gazeteler, Manchester United'ın bu anlaşmayı desteklediğini ve bonservis anlaşmasının da çok yakın olduğunu yazdı.

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Bu anlaşmayla birlikte, Manchester United altyapısında yetişen ve daha önce hiçbir takımın formasını giymeyen McTominay da ilk kez ülke dışına çıkmaya hazırlanıyor.

1.91 boyunda ve güçlü fiziksel özelliklerine sahip olan İskoç yıldız, başlangıçta ön libero olmasına rağmen zaman zaman stoper olarak da oynadı. McTominay ise İskoçya Milli Takımı'nda 10 numaralı pozisyonda oynar ve EURO 2024'te bu pozisyonda bir gol atmayı başardı.

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Okan Buruk, Scott McTominay'ın orta sahada Torreira'nın yükünü hafifleteceğini ve geriden daha rahat oyun kurabileceklerini düşünüyor. Buruk, kurmaylarıyla yaptığı analize göre İskoç futbolcunun oyun zekasının onu diğerlerinden ayıracağı görüşünde. Bu nedenle, Sarı-Kırmızılılar hem bonservis hem de maaş konusunda anlaşmaya varmıştır. Galatasaray, yaz transfer bütçesinin çoğunu orta saha ve sağ bek takviyelerine ayıracak.