Tek derdi Barbie bebek olmak! Benzemek için servet harcadı

9 yaşından bu yana Barbie bebek olmanın hayalini kuran Alicia Almira, 21 yaşında Barbie bebek olmanın ilk adımını attı. Sosyal medya kullanıcıları, günlük hayatta gerçekleşen değişimin aksine hayrete düşmüştü. Bu değişim için de 6,5 milyon TL harcadı.

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Tek derdi Barbie bebek olmak! Benzemek için servet harcadı

21 yaşında Barbie bebek olmanın hayalini çocukken kuran Alicia Almira, bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.

Alicia Londra'ya yerleşti ve hayatını bu amaca adadı. Bununla birlikte, bu hayal, 6,5 milyon TL'ye mal oldu. Genç kadın korkunç bir değişim geçirdi. 10 yaşındaki genç kadın, göğüs büyütme, burun estetiği, alnına ve göz çevresine botoks enjeksiyonları yaptı.

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Ayrıca gövdesine ve göğsüne dövmeler yaptıran kadın, tırnaklarının uzunluğunu üç kat artırdı. "Estetik olabilmek için eskiden olduğum kişiyi ortadan kaldırdım" Alicia'nın şarkısı.

Alicia, bu dönüşümü bir macera olarak tanımladı ve "Bazıları deli olduğumu düşünüyor" dedi. Ancak pişman değilim" dedi. 18 yaşına kadar Kopenhag'da yaşadığı süre boyunca geleneksel görünümünü sürdürdü. Dövmelerle başlayan değişim, Alicia'nın 25 yaşında ilk göğüs implantlarını yaptırmasına yol açtı. Alicia, bunun bir dönüşüm olduğunu ve "cesaret" gerektirdiğini söyledi.

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