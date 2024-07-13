O Halkbank müşterileri dikkat! Otomatik fatura ödeme talimatı verene 500 lira verilecek!

Halkbank müşterileri dikkat! O ödemelerde 500 TL para verilecek. Toplamda 500 liraya kadar ek gelir elde edebilirsiniz. Halkbank konu ile alakalı detayları açıkladı.

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O Halkbank müşterileri dikkat! Otomatik fatura ödeme talimatı verene 500 lira verilecek!

Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olan Halkbank, müşterileri için heyecan verici bir duyuru yaptı. Banka, müşterilerinin otomatik ödeme talimatlarına 500 TL ParafPara vereceğini açıkladı.

Paraf kartları ile yapacakları fatura ödemelerinde, kamu bankası tarafından duyurulan bir kampanyada 500 TL kazanabilirler.

ParafPara kampanya detayları

ParafPara, 1 Temmuz 2024'ten 31 Temmuz 2024'e kadar bireysel kredi kartı müşterilerinin kredi kartlarından veya vadesiz hesaplarından yapacakları her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL olmak üzere toplam 500 TL ParafPara verecektir.

31 Temmuz 2024 tarihine kadar kampanyaya katılmak için Paraf Mobil'den HEMEN KATIL butonuna tıklamak veya FATURA yazıp 3404'e SMS göndermek gerekir. Ardından, Halkbank'ta kayıtlı bireysel kredi kartından veya vadesiz hesabından otomatik fatura talimatı verilmelidir.

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Kampanyaya katılmak için talimat vermeden önce kampanyaya katılım sağlanmalıdır. Kampanya boyunca, bir müşteri her yeni otomatik fatura ödeme talimatından 50 TL ParafPara kazanacak ve toplamda 500 TL ParafPara kazanacak.

Kampanya kapsamında kazanılan ParafParalar, 9 Ağustos 2024'te vadesiz hesaptan verilen talimatlar için en son kullanılan, açık ve kullanılabilir durumdaki kredi kartına yüklenecektir.

Kampanya başlangıç tarihi itibariyle aktif olan talimatların iptal edilmesi veya yeniden verilmesi durumunda, verilen talimat kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Bir müşterinin kredi kartından veya vadesiz hesabından tanımlanan fatura talimatının iptal edilerek başka bir müşteri tarafından tekrar verilmesi durumunda, fatura talimatının kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Kredi kartından verilen talimatın iptal edilmesi veya vadesiz hesaptan verilen talimatın iptal edilmesi durumunda, vadesiz hesaptan verilen talimatın kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Kampanya kapsamında yüklenen ParafParaların geri alınması için, faturanın gönderilmesinden sonraki altı ay boyunca talimatların ödenmesi gerekir. Aksi takdirde ödül altı ay içinde geri alınacaktır.

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