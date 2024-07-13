Akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarının değişkenliği devam ederken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hafta sonu için herhangi bir değişiklik olup olmadığı araştırılıyor.

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Akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz hafta Brent petrol fiyatları zirve yaptı ve bu da benzin fiyatları üzerinde bir etkiye sahip oldu. Bununla birlikte, fiyatlar hafta sonuna doğru bir miktar gevşeyerek 85 dolara kadar geriledi. Bu, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da gelecekteki fiyat değişiklikleri için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.

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İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 44.90 TL

Motorin: 44.82 TL

LPG: 22.94 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 44.77 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.65 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir

Benzin: 46.09 TL

Motorin: 46.09 TL

LPG: 22.64 TL

Adana

Benzin: 46.35 TL

Motorin: 46.33 TL

LPG: 22.74 TL

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