Gaziantep'te deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler

Az önce bir deprem meydana geldi mi? Depremin şiddeti merak ediliyor. Vatandaşlar, şu anda meydana gelen depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. AFAD'ın deprem verileri kullanılarak oluşturulan en son depremler listesi yayınlandı. Gaziantep'te son dakika deprem mi oldu? Az önce bir deprem meydana geldi mi?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara son dakika deprem haberleri ile güncel bilgileri sunmaya devam ediyor. Son depremler burada görülebilir:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlara anlık olarak deprem haberleri sağlanmaktadır. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde meydana gelen son 500 depremi halka açık bir şekilde sunar.

AFAD, Suriye'nin Hama bölgesinde 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Gaziantep ve Hatay'da hissedildi. Depremi hisseden insanlar sokaklara çıktı.