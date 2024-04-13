Gabar’da günlük petrol rezerv rekoru geldi: Bayramda 40 bin varillik üretim!

Türkiye, enerjide ve yeraltı kaynaklarında önemli ölçüde bir gelişme yaşıyor. Tamamen enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye, çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji ve yeraltı kaynaklarında rekorlar geliyor…

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Gabar’da günlük petrol rezerv rekoru geldi: Bayramda 40 bin varillik üretim!

Doğal gaz üretimi denizde devam ederken, petrol üretimine de karada hız veriliyor. Enerji kaynaklarının artmasıyla bielikte üretim yükseliyor.

Bayram tatilinde Gabar’da önemli bir günlük üretime geçildi. Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaştı. Petrol üretiminde Türkiye sadece Gabar bölgesinde 40 bin varili aştı.

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GABAR’DA ÜRETİM ARTIYOR

Ramazan Bayramı’nda Gabar’da yapılan üretim çifte bayram yaşattı. Petrol üretiminde günlü 40 bin varil aşıldı. Bu müjdeyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı şöyle verdi;

“Gabar’da 40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

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Türkiye'de üretimimiz toplamda 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda.”

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YENİ KUYU GELECEK Mİ?

“Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yapacağımız keşiflerle rezervler bulduğumuzda üretim rakamları çok daha ileri gidecek. Bu çalışmayı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz.”

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