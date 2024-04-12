Tartışmalara YSK Başkanı son noktayı koydu: Seçimler bakın nerede yenilecek?

31 Mart Yerel Seçimleri’nin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen bazı bölgelerde tartışmalar sürüyor. Siyasi partilerden itiraz üstüne itiraz geliyor.

YSK duyurdu! Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki itirazlarla ilgili kararını verdi

YSK Başkanı Ahmet Yener, son yapılan itirazların ardından açıklama yaptı. Buna göre YSK’Ya yapılan itirazlar 4 yerde seçim yenilenecek. 2 AK Parti, 2 DEM Parti, 1’er kere de CHP ve MHP2nin yaptığı itirazlar kabul edildi.

SEÇİMLER 2 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Bayram nedeniyle YSK Başkanı, süreci takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından YSK Başkanı Yener, son süreç hakkında konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, 4 bölgede yeniden seçime gidileceğini söyledi. Seçim takviminin ise 2 Haziran olarak belilendiğini aktardı;

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“Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor.

Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek.”

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Seçimler; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir bölgede yenilenmiş olacak.

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