Öğrenciye şartsız destek! Hemen 1250 lira alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayabilmesi için ulaşım konusunda öğrencilere yardımcı oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen ve ülke sınırları içinde ikamet eden ancak farklı bir şehirde örgün eğitim gören 25 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ailelerinin yanına gidiş ya da okula dönüşleri için yılda iki gidiş iki dönüş dört biletin üst sınırını belirledi.

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Destek programından yararlanmak isteyen öğrenci, 18 yaşından büyükse kendisi ya da ailesi tarafından başvuru yapabilir; 18 yaşından küçük ya da kanunen kısıtlı durumda olan öğrencinin ailesi, vasi veya diğer kişiler başvuru yapabilir. 25 yaş altı öğrenciler, Türkiye sınırları içinde ailesinin yanında ikamet etmeyen ve örgün eğitim gören öğrencilerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, destek programı kapsamında öğrenci veya ailesinden bilet veya öğrenci belgesi talep edebilir. Talep edilmesi durumunda belge öğrenci adına olmalıdır.'