Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan'dan çok sert 'iftira' tepkisi: ''Yüzün kızardı mı acaba''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı verdiğini ve İsrail'in o jetlerle Gazze'yi bombaladı iftirasına gazeteci Ahmet Hakan, çok sert çıkarak attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?" ifadelerini kullandı.

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Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan'dan çok sert 'iftira' tepkisi: ''Yüzün kızardı mı acaba''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibinde yer aldığı ortaya çıkan Evren Barış Yavuz'un ortaya attığı "İsrail’e jet yakıtı satılıyor" iftirasına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Gazze’de yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 54 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vehametini açıkça gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN AYNI GÜN HENİYYE'Yİ ARADI

Geçtiğimiz çarşamba günü ise Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarını şehit vermiş ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.

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Heniyye'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinden bir kare...

Yapılan bu kritik telefon görüşmesindeki anlara ilişkin köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Fatih Erbakan'ın 'jet yakıtı' iftiralarına ortak olmasına tepki göstererek "Fatih Erbakan, bu taziye görüşmesinin görüntülerini izledi mi acaba? İzlediyse attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın "Jet yakıtı iftirasını atan Fatih Erbakan acaba o görüntüyü izledi mi?" başlıklı yazısı;

İsrail saldırısında HAMAS’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye üç oğlunu ve üç torununu kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’yi başsağlığı için telefonla aradı.

Bu telefon görüşmesinin görüntülerini izledim.

Şöyle bir şeydi:

Yer: Taziye evi. İsmail Heniyye ve HAMAS’ın tüm yöneticileri orada.

Başka Filistinliler de gelmiş taziyeye. Ortam hayli kalabalık.

Tam bu sırada geliyor Erdoğan’ın telefonu.

Telefon görüşmesinin tüm salona duyurulması için telefonun sesi dışarıya veriliyor.

Odadaki ses sistemiyle görüşme, bütünüyle salona duyuruluyor.

HAMAS yöneticilerinin Erdoğan’ın taziye telefonundan hayli memnun kaldıkları çok açık.

Saygı ve sevgiyle dinliyorlar Erdoğan’ı.

İsmail Heniyye, “En kısa zamanda sizinle yüz yüze görüşmek isterim” diyor.

Salondaki bütün Filistinlilerin gözleri parlıyor Erdoğan’ı dinlerken.

Merak ediyorum:

“Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor” iftirasını atan Fatih Erbakan, bu taziye görüşmesinin görüntülerini izledi mi acaba? İzlediyse attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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