Futbolda sular bir türlü durulmuyor: Dursun Özbek’in açıklamalarına Aziz Yıldırım’dan jet yanıt geldi…

Türk futbolunda neler oluyor? Son günlerde yaşanılan olayların ardından bugün tekrardan açıklamalar geldi. Hakemlerden dert yanan Fenerbahçe ve Galatasaray adeta ağız dalaşına girdi. Bugün son sözü ise Fenerbahçe’nin eski başkanı söyledi…

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Futbolda sular bir türlü durulmuyor: Dursun Özbek’in açıklamalarına Aziz Yıldırım’dan jet yanıt geldi…

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün basın toplantısı düzenledi. Sert açıklamalarla seviyeyi yukarı taşıyan Özbek, bir anda gündem oldu.

Dursun Özbek’in açıklamasına ise, hiç beklenmedik bir kişi cevap verdi. Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ üzerinden Dursun Özbek’e yüklendi. İşte o açıklamaların kronolojik sıralaması;

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DURSUN ÖZBEK’İN BASIN TOPLANTISI

“Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar. Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın.”

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YILDIRIM’IN FETÖ SÖZLERİ

“Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim.

Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum.”

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3 TEMMUZ RUHU ÖLMEDİ

“3 Temmuz ruhu ölmemiştir. Dipdiri bir şekilde ayaktadır. Bu ruh Ünal Aysal tarafından dile getirilen "bu ateş üflenerek sönmez" sözünü nasıl paramparça etmiş ise bugün de Dursun Özbek'in benzer sözlerini paramparça eder, edecektir. Fenerbahçe camiası, Dursun Özbek ve benzerleri korkup, sinerken, onların suyuna giderken FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır. O gün FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar malumdur. Bunlar arasında Galatasaray'ın eski başkanları ve mensupları da vardır.

Dursun Özbek'in entellektüel beslenme kaynağı olan Google, FETÖ'nün sözde lideri ve Galatasaray Kulübü ve mensuplarının ortak anıları ile doludur.”

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