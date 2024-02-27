ABB adayı Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Masasındaki son anketi paylaştı, oy oranını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine doğru Ankara'da adaylar seçim çalışmalarına hız verdi. Sonucu İstanbul'la birlikte en çok merak edilen Ankara'da ipi kimin göğüsleyeceği merak konusu oldu.

CHP Ankara Büyükşehir adayı adayı Mansur Yavaş, seçimlere ilişkin elindeki ankette oy oranını açıkladı.

Yavaş, CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, belediyelerin, doğumdan ölüme kadar vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini belirtti.

Görevi süresince bütçelerini ve harcamalarını şeffaf şekilde paylaştıklarını söyleyen Yavaş, yerel seçimlerdeki bütün adayların göreve gelmeden önceki ve sonraki mal beyanlarını açıklaması gerektiğini ifade etti.

"Artık ülkemiz yolsuzluk belasından kurtulsun"

"Artık ülkemiz yolsuzluk belasından kurtulsun. Ankara'da 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, kin ve ayrımcılığı tarihe gömdük. Bundan sonra inşallah olmayacak" diyen Yavaş, 5 yıldır hayata geçirdikleri projelerin şimdi diğer siyasi partilerce vaat olarak sunulduğunu söyledi.

"Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz"

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz."