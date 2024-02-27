Son Dakika... İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.09'da meydana gelen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ'dan da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şunları söyledi: "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çanakkale Biga’da 4??,6?? büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/RE33JFdXCO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.