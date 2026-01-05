Futbolda bahis soruşturmasında önemli gelişme: Teknik direktörler, menajerler ve gözlemcilerin bulunduğu bomba liste ortaya çıktı!

Türk futbolunu sarsan bahis ve şike soruşturmasına bir yenisi eklendi... Teknik direktörler, menajerler ve gözlemcilerin bulunduğu bomba liste ortaya çıktı, işte önemli detaylar...

Türk futbolunu sarsan bahis ve şike soruşturmasında bu hafta yeni bir listenin açıklanması bekleniyor. TFF'nin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimleri kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Türk futbolunu sarsan bahis ve şike soruşturmasında bu hafta yeni bir dalga bekleniyor. Hakemler ve futbolcuların ardından, yeni dalganın teknik direktörler ile menajerleri de kapsayacağı, TFF'nin yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimleri kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklayacak ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.

YENİ LİSTEDE TEKNİK DİREKTÖRLER VE MENAJERLER DE VAR

Bahis incelemesi, Türkiye liglerinde amatör kulüplerin de dahil olduğu 139 kulüpte toplam 950 teknik adamı kapsayacak.

Soruşturmanın yeni dalgasında teknik direktörler, menajerler ve gözlemciler de yer alacak.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen önemli isimleri bu hafta kamuoyuna açıklaması ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi bekleniyor.

Kulislerde disipline verilecek teknik direktör ve menajerler arasında Süper Lig'den isimlerin de bulunduğu ifade edilirken, soruşturmanın kapsamının giderek genişlemesi dikkat çekti.

Bahis incelemesinin, Türkiye liglerinde amatör kulüplerin de dahil olduğu 139 kulüpte toplam 950 teknik adamı kapsayacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, incelemelerin büyük bir titizlikle devam ettiği öğrenildi.

