Fenerbahçe kadronun hakkını vermedi: 3-0 mağlubiyetle taraftarını hüsrana uğrattı!

UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile karşılaşan Fenerbahçe, 3. kez yenilerek tur şansını zora soktu...

Fenerbahçe, bugün sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-0 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, Avrupa Ligi’nde 3. kez yenildi.

3-0 Mağlubiyetle taraftarı hüsrana uğrattı

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile kozunu paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibine 3-0 yenildi.

Bu sezon lig aşamasında Aston Villa ve Dinamo Zagreb’e kaybeden Fenerbahçe, organizasyonda üçüncü defa sahadan yenilgi ile ayrılmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Kez Gol Bulamadı

Sarı-lacivertli ekip, bugün oynanan maçta gol şansı bulamadı. Bu sonucun ardından Avrupa Ligi’nde üçüncü kez fileleri havalandıramadı.

HABERE YORUM KAT
