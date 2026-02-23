Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler

  1. Anasayfa
Spor severler ekran başına! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İşte, Muhtemel 11'ler...

Spor severler ekran başına! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İşte, Muhtemel 11'ler...

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.

STAT: Chobani
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY'LA PUANLARI EŞİTLEME FIRSATI

Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Konya'da mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 19 puana sahip. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, şampiyonluk yarışı veren rakibinden deplasmanda puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Kasımpaşa, ligdeki son maçında "Haliç derbisi"nde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE ALTI OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

