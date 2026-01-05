Son dakika! TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı: Emekli ve memur maaş oranları netleşti!

  1. Anasayfa
Son dakika... TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı: Aralık ayı enflasyon oranı 0, 89 olarak, Yıllık enflasyon oranı ise 30, 89 olarak açıklandı...

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından emekli ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti.

