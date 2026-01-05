Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın, 5 Ocak Pazartesi günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımcıların güvenli liman gördüğü altın ve gümüş fiyatları piyasanın takibinde. Dünya petrol rezervinin beşte birine sahip Venezuela operasyonu sonrası piyasalar, petrol fiyatlarını da yakından izliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları