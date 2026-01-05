  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın, Venezuela'ya kayıtsız kalmadı... Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın, 5 Ocak Pazartesi günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımcıların güvenli liman gördüğü altın ve gümüş fiyatları piyasanın takibinde. Dünya petrol rezervinin beşte birine sahip Venezuela operasyonu sonrası piyasalar, petrol fiyatlarını da yakından izliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Canlı altın fiyatları 5 Ocak 2025 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardaki düşüşün yerini yükselişe bırakmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekiliş, yerini yükselişe bıraktı. Haftayı 5 bin 998 lira bandında kapatan gram altın, bugün gün içerisinde 6 bin 105 liraya kadar yükseliş gösterdi. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 OCAK 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 6.092,12

Satış: 6.092,90

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025
Alış: 10.414,00

Satış: 10.527,00

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025
Alış 4.399,85 Dolar

Satış: 4.400,44 Dolar

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 5 OCAK 2025
Alış: 41.527,00 TL

Satış: 41.924,00 TL

Altın, Venezuela operasyonu sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 5 OCAK 2025
Alış: 6356 TL

Satış: 6446 TL

HABERE YORUM KAT