AHİSİAD'dan yeni yılın ilk ziyareti Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız'a

Merkezi Pendik'te bulunan çok önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ahi Sanayici ve iş adamları derneği (AHİSİAD) 2026 yılının ilk ziyaretini Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'a yaptı.

AHİSİAD'dan yeni yılın ilk ziyareti Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız'a
AHİ Sanayici ve iş adamları derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam 2026 yılının ilk resmi ziyaretini Pendik kaymakamını Mehmet Yıldız'ı ziyaret ederek gerçekleşti.

AHİSİAD'dan yeni yılın ilk ziyareti Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız'a

AHİSİAD'DAN YENİ YILIN İLK ZİYARETİ KAYMAKAM MEHMET YILDIZ'A

Derneğin sitesinde yapılan açıklama ile Genel Başkanımız İbrahim ÇAM yeni yılın ilk ziyaretini Pendik Kaymakamı Sn. Mehmet YILDIZ a gerçekleştirdi.
Nazik kabulleri için Sn. Kaymakamımıza teşekkür ederiz. ifade edildi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

Kaynak:Bölge Gündem Haber

