Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…

Geleneksel tıpta yer alan bazı meyve ve sebzeler vücuda sağladığı yararlar saymakla bitmiyor. Yapay ilaçlara karşın uzmanlar sıklıkla doğal yöntemlerin üzerinde duruyor. Bir meyve ise sağladığı özeliklerle adeta vücudun yeniden doğmasını sağlıyor…

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Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…

Pek çok kimsenin yakından bildiği yaban mersini, vücudun birçok derdine deva oluyor. Fiyatıyla cep yaksa da çarşı pazarda adeta kapı kapış satılıyor.

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Uzman ve doktorlarında tavsiye ettiği yaban mersini, en sağlıklı meyvelerin başında geliyor. Meyve; antioksidanlar, potasyum ve C vitamini gibi kaynaklar içeriyor. Bunun yanı sıra yaşlanmayı yavaşlatma ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini düzenliyor.

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SABAH-AKŞAM TÜKETİLİYOR

Yaban mersini hem sabah kahvaltıda hem akşam yemeğinde tüketilebiliyor. Ayrıca meyve olması nedeniyle avuç avuç yemek bir zarar vermiyor. Yoğurt, salata gibi ürünlerle de tüketildiğinde vücuda adeta format atıyor.

Sadece meyve şeklinde değil aynı zamanda çay olarak da içilebiliyor. Yaban mersinini çay yaparak tüketmenin de sağlık açısından faydalı olduğu biliniyor. Çarşı pazarda 200 lirayı bulan fiyatına rağmen alım gücü olan evinden eksik etmiyor.

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