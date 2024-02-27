YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır? Binlerce öğrenci için önemli olan YKS başvuruları 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Ancak yetişemeyen ya da sorun yaşayan öğrenciler için YKS geç başvuruları için açıklama geldi. İşte konuya ilişkin merak edilenler…