YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?

Binlerce öğrenci için önemli olan YKS başvuruları 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Ancak yetişemeyen ya da sorun yaşayan öğrenciler için YKS geç başvuruları için açıklama geldi. İşte konuya ilişkin merak edilenler…

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YKS geç başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nerede yapılır?

2024 sınav takvimiyle beraber yeni yılın sınav başvuruları da netleşmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları Şubat ayı içinde başlamıştı. YSK normal başvuruları 1 Şubat itibarıyla başlayıp 26 Şubat’ta son buldu.

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Normal başvuru süresinin ardından binlerce öğrenci geç başvuru tarihlerini merak ediyor. Konuya ilişkin yeni bilgi geldi. Başvuru yamak isteyenler için bu son fırsat olacak.

2024 YSK GEÇ BAŞVURULAR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihleri açıklandı. 2024 yılında geç kalan öğrenciler için başvurular bir dahaki ay yapılacak.

2024 YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihlerinde yapılacak. Son başvuru 7 Mart 2024 Perşembe günü 23:59’a kadar olacak. Başvurular internet ortamında kolaylıkla yapılabilecek.

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