Yatırımcı altında hangi seviyeleri takip edecek? Altın uzmanı bizzat izlediği seviyeleri söyledi!

Emtia sınıfında yavaş yavaş yukarı trendini sürdürüyor. Altın, 2023 yılında güvenli liman statüsünü koruyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını yorumladı.

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TAKİP EDECEĞİM SEVİYELER BELLİ

“Ons altın 2027 dolar seviyesinde geçen haftaya kıyasla biraz satıcılı. Özellikle bu haftanın özelinde 2000 dolar destek seviyesi, yukarıda 2050 dolar direnç seviyesi yani bu hafta 2000-2050 dolar aralığını takip edeceğimi belirtmek isterim.

Gram altın TL fiyatı iç piyasada 2035 lira seviyesinde serbest piyasalarda ise 2105-2115 TL seviyesinde. Geçen hafta altın gram fiyatı 2128 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı.

Yine ons altında gözümüz. Kısmi olarak geri çekilebilir ondan sonra tekrar hem ons altında hem gram altında yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Altında şu anda bir çıkış pozisyonu yok.”

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