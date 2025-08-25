Filenin Sultanları, 16 turu garantiledi: Bulgaristan'ı da sahadan sildi!

  1. Anasayfa
AMilli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la mücadeleyi kazandı... 16 turu garantiledi!

AMilli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la mücadele etti.

İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan Bulgaristan karşılaşmasını da 25-23, 25-19 ve 25 -13'lük setler sonucu 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN

Setlerde durum: Türkiye 3-0 Bulgaristan

1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Bulgaristan

2. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Bulgaristan

3. Set Sonucu: Türkiye 25-13 Bulgaristan

Son 16 turuna çıkmayı garantileyen Sultanlar, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile liderlik mücadelesi verecek.

