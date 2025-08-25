Filenin Sultanları 16. turu garantiledi: Bulgaristan'ı da sahadan sildi!
AMilli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la mücadeleyi kazandı... 16 turu garantiledi!
Filenin Sultanları, 16 turu garantiledi: Bulgaristan'ı da sahadan sildi!
AMilli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın E Grubu ikinci maçında Bulgaristan'la mücadele etti.
İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan Bulgaristan karşılaşmasını da 25-23, 25-19 ve 25 -13'lük setler sonucu 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
TÜRKİYE - BULGARİSTAN
Setlerde durum: Türkiye 3-0 Bulgaristan
1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 Bulgaristan
2. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Bulgaristan
3. Set Sonucu: Türkiye 25-13 Bulgaristan
Son 16 turuna çıkmayı garantileyen Sultanlar, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile liderlik mücadelesi verecek.
İsrail, Gazze halkını gazeteciler de dahil kana buladı: BM'den son dakika Gazze açıklaması!
Baba ve oğula kanlı pusu: Otomobile binerken kurşun yağmuruna tutuldular!
Bomba açıklama geldi: Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu!