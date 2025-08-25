İsrail, Gazze halkını gazeteciler de dahil kana buladı: BM'den son dakika Gazze açıklaması!

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin dünyayı şoke etmesi ve şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Shamdasani, AA muhabirinin "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 gazeteci ve bir itfaiyeci dahil 15 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu saldırıya yönelik tepkiniz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli." ifadelerini kullanan Shamdasani, İsrailli yetkililerin, yaşanan savaş ve kıtlık ortamında uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişlerine izin vermemeye devam ettiğini bildirdi.

Shamdasani, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu gazeteciler, uluslararası toplumun gözleri ve kulakları, onların korunmaları gerekir. Onların ve sayısız diğer sivilin öldürülmesi bağımsız olarak araştırılmalı, derhal soruşturulmalı ve adalet sağlanmalı. Gazeteciler hedef değildir. Hastaneler hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nasır Hastanesinin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİ SAYISI 244'E ÇIKTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 244'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 4 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 244'e yükseldiği kaydedildi.

Uluslararası topluma ve gazetecilikle ilgili kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü İsrail aleyhinde uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

