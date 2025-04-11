FIFA'dan dikkat çeken karar: Üç Süper Lig ekibine üç dönem transfer yasağı... İşte önemli detaylar...

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Antalyaspor'a 3 dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

SÜPER LİG VE BİRİNCİ LİG'DEN ÜÇER KULÜBE TRANSFER YASAĞI

Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekipleri Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

Diğer yandan FIFA, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay ve TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

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