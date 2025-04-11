Son dakika! İstanbul İkitelli'de kimya deposu cayır cayır yandı: Patlamalar peş peşe geldi!

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik'te eklenen Park Sayısı 6 Yılda 51 Oldu

Siltaş Yapı Pendikspor MKE Ankaragücü'nü yenerek rahat bir nefes aldı

ABD-Çin geriliminde kısasa kısas! Çin'den yeni misilleme hamlesi!