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Son dakika! İstanbul İkitelli'de kimya deposu cayır cayır yandı!

Son dakika! İstanbul İkitelli'de kimya deposu cayır cayır yandı: Patlamalar peş peşe geldi!

Son dakika! İstanbul İkitelli'de kimya deposu cayır cayır yandı!
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Son dakika! İstanbul İkitelli'de kimya deposu cayır cayır yandı: Patlamalar peş peşe geldi!

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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