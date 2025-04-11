Pendik HEM’in ‘Halk Oyunları Gösterisi’ Anadolu’dan Esintilerle Kültür Şöleni’ne Dönüştü

Pendik Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Halk Oyunları Gösterisi Gecesi’ Anadolu’nun dört bir köşesinden sergilenen halk oyunları gösterisi ile izleyicilere muhteşem bir kültür şöleni yaşattı.

PENDİK HEM’DEN MUHTEŞEM BİR GECE DAHA

Her ay bir birinden nitelikli ve coşkulu etkinlikleriyle Pendiklilere unutulmaz anlar yaşatan Pendik Halk Eğitim Merkezi, 9 Nisan akşamı düzenlediği ‘Halk Oyunları Gösterisi Gecesi’yle de yine muhteşem bir organizasyona imza attı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gecede, Anadolu’nun dört bir köşesinden esintiler taşıyan halk oyunları, izleyicilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı.

MEMLEKET HASRETİNİ DİNDİRDİ

Yoğun katılım nedeniyle birçok izleyicinin programı ayakta izlemek zorunda kaldığı gecede sahnelenen Halay’dan Zeybek’e, Horon’dan Bar’a geleneksel halk oyunları, memleket hasretini dindiren bir atmosfer yaşattı.

TURAN GENÇ'TEN BAŞKAN AHMET CİN'E VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Programın açılışında bir konuşma yapan Pendik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Genç, kültür ve sanata verdikleri önemi dile getirerek tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. Gecede emeği geçen ve kendilerine katkı sunan herkese de teşekkür eden müdür Turan Genç konuşmasının devamında özellikle Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve ekibine de kendilerine sundukları her türlü destek ve katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür etti.

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TURAN GENÇ VE EKİBİ HER TÜRLÜ ÖVĞÜYÜ HAK EDİYOR

Bu kadar insanı bir araya getirebilmek, böylesine güçlü bir kalabalığı kültür ve sanat etrafında buluşturmak, gerçekten büyük bir başarının ürünü. Bu nedenle, bu anlamlı etkinliğin mimarı Halk Eğitim Müdürü Sayın Turan Genç ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü kültür sanat alanında Pendik’e sundukları katkılarla bu ekip her türlü övgüyü sonuna kadar fazlasıyla hak ediyor.